Hırsızlar çaldıkları bateriyi satmak isterken yakalandı - Son Dakika

Olayın aydınlatılması yönünde çalışan ekipler, çalınan baterinin internette bir sitede satılmaya çalışıldığını tespit ederek alıcı kılığına girdi.

Alınan bilgiye göre, Semerkent Mahallesi'nde bir apartmandan bateri setinin çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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