Hırsızlar çaldıkları bateriyi satmak isterken yakalandı - Son Dakika

Bolu'da çaldıkları bateriyi internette satmak isteyen hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Semerkent Mahallesi'nde bir apartmandan bateri setinin çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Olayın aydınlatılması yönünde çalışan ekipler, çalınan baterinin internette bir sitede satılmaya çalışıldığını tespit ederek alıcı kılığına girdi.
Çaldıkları bateriyi polise satmak isteyen G.U.T. (18), O.A. (20) ve M.C. (14) gözaltına alındı.
Çalınan baterilerine kavuşan gençler polis ekiplerine çaldıkları müzikle teşekkür etti.