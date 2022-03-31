Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı

31.03.2022 10:56
Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri, 4 kişiyi çaldıkları eşyaları araca yüklerken ve kaçmak isterken suçüstü yakaladı.

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri, 4 kişiyi çaldıkları eşyaları araca yüklerken ve kaçmak isterken suçüstü yakaladı. 4 hırsız tutuklanırken, yine kentte yaşanan kapkaç olayına karışan ve hırsızlıktan arandığı tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli ekiplerden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi İçmeler Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan bir adreste, ev eşyaları yükleyen 3-4 şahıs olduğunun ihbarı üzerine Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Olay yerine ulaşan ekipler, 4 kişinin eşyaları araca yüklediğini gördü. Kaçmaya çalışan hırsızlar, çaldıkları eşyalarla ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan E.C., H.T., H.H. ve P.Ç. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yine ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi Mavi Plaj Caddesi'nde, yol kenarında yürüyen T.P. isimli kişinin elindeki cüzdanı alarak kaçan Türkmenistan uyruklu N.J. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin kayıtlarını inceleyen ekipler, iki adet cep telefonunu da bir iş yerine girerek çaldığını, bu telefonları yine Türkmenistan uyruklu M.N. ve I.Y. isimli şahıslara sattığını tespit etti. Çalınan iki telefon bulunarak sahibine iade edildi. Kapkaç, iş yerinden hırsızlık, suç eşyasını satın almak veya satmak suçlarına karışan N.J. isimli zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda serbest kalan Türkmenistan uyruklu şahıslar M.N. ve Y.I., vize ihlali ve izinsiz çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. - İZMİR

Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı

YORUMLAR
500
Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

Hisarcık, Kapkaç, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:08:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement