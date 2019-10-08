Son Dakika Haberleri: Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı

Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı

15 dakika önce

Gaziantep'te motosiklet çalan hırsızlar polislerin başarılı çalışması ile yakalandı.

Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te motosiklet çalan hırsızlar polislerin başarılı çalışması ile yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te motorsiklet çalınmasının ardından harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayın fail yada faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Ekipler yaptıkları çalışmalarda kimliklerine ulaştığı C.V. ve A.K isimli şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilerek her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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