Hırsızlar çaldıkları motosikleti bir ay sonra yakıtı bittiği için bıraktı - Son Dakika

Hırsızlar çaldıkları motosikleti bir ay sonra yakıtı bittiği için bıraktı

3 hırsız motosikleti böyle çaldı

Çalınan motosikletini bir ay sonra farklı mahallede buldu

BURSA - Bursa'da 3 hırsız, 1 ay önce sokakta park halinde olan 10 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 1 aydır çalınan motosikletini arayan Adem B., aradığını başka bir mahallede bir sitenin önünde park halinde buldu.

Olay geçtiğimiz 19 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Bulut Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 hırsızdan biri sokakta park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Motosikleti inceleyen hırsız ardından çalmak için etrafa bakındı. İki hırsız sokak köşesine giderek gözem yaparken, diğer hırsız ise motosikletin gidon zincirini kırarak 10 bin lira değerindeki Adem B.'ye ait motosikleti rahat bir tavırla çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ve hırsızların rahat tavrı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikleti yaklaşık bir ay sonra buldu.

Soğukkanlı ve rahat tavırlı hırsızlar, çaldıkları motosikleti olayın yaşandığı yerin 10 kilometre uzağında Yıldırım İlçesi'ne bağlı Millet mahallesinde saat 22.00'da bir sitenin önünde yakıtı bittiği için bırakıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosikletin kontak ve benzin deposunda kırık olduğunu tespit etti. Buna bağlı olarak motosiklette 1.500 TL civarında maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Polis hırsızları yakalamak içim çalışma başlattı.