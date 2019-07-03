Son Dakika Haberleri: Hırsızlar, çaldıkları otomobille gezerken yakalandı
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Hırsızlar, çaldıkları otomobille gezerken yakalandı

1 saat önce

Daha önceden Kastamonu'da evlere girerek hırsızlık olayına karışan iki şüpheli şahıs, İstanbul'dan çaldıkları otomobille gezerken Kastamonu'da yakalandı.

Hırsızlar, çaldıkları otomobille gezerken yakalandı, System.String[]
Daha önceden Kastamonu'da evlere girerek hırsızlık olayına karışan iki şüpheli şahıs, İstanbul'dan çaldıkları otomobille gezerken Kastamonu'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde birkaç tane eve girerek hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında kimlikleri tespit edilen T.E. ve O.G, İstanbul'dan çaldıkları otomobille gezerken Kastamonu'da yakalandı. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi T.E. ve O.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları adli makamlarca hırsızlık şüphelisi O.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa
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