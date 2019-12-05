Son Dakika Haberleri: Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı - Son Dakika

Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı

6 saat önce

Adana'da bir iş yerinin darabalarını levye ile kırdıktan sonra içeri giren 2 hırsız çaldıkları para kasası ile yaya olarak uzaklaştığı sırada devriye gezen polisleri fark edince kasayı yol kenarına atarak kaçtı.

Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı, System.String[]

Adana'da bir iş yerinin darabalarını levye ile kırdıktan sonra içeri giren 2 hırsız çaldıkları para kasası ile yaya olarak uzaklaştığı sırada devriye gezen polisleri fark edince kasayı yol kenarına atarak kaçtı.


Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46187 sokak içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi iş yerinden çaldıkları çelik para kasası ile yaya olarak kaçtıkları sırada, devriye gezen trafik polisleriyle karşı karşıya geldi. İki şahıs polisle karşı karşıya gelince kasayı atarak olay yerinden hızla kaçtı. Polis olayı gerçekleştiren zanlıları arama çalışmaları başlattı.


Önce güvenlik kameralarını ters çevirip iş yerine girdiler, kaçarken kamera kayıt cihazını da çaldılar


Polis zanlıların attığı para kasası ile iş yerinin kapısını kırmak için kullandıkları levyede parmak izi çalışması yaptı. İş yerinde de inceleme yapan polisler güvenlik kameralarının yönlerinin ters çevrildiğini tespit etti. İş yerine güvenlik kameralarına bakmak için giren polisler zanlıların kayıt cihazını çaldıklarını belirledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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