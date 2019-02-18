Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Camilere Dadandı

Hırsızlar Camilere Dadandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bulunan camilere dadanan hırsızlar bir gecede 10 camiden 100'e yakın musluğu çaldılar.

Hırsızlar Camilere Dadandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde bulunan camilere dadanan hırsızlar bir gecede 10 camiden 100'e yakın musluğu çaldılar. Polis ekipleri musluk hırsızlarının peşine düştü.

Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz hale getirilen ve vatandaşların yararlanması amacıyla geceleri de açık bırakılan cami tuvaletlerine gece giren hırsız ya da hırsızlar muslukları çaldılar. Kent merkezinde bulunan 10'a yakın camiden çalınan muslukların kim yada kimler tarafından çalındığını tespiti için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye alırken kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmaya başladılar.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İsmail Işıldak, "Dün gece 10 camimizden 100'e yakın musluk çalınmış. Sabah saatlerinden bu yana tespit yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Bu tip kişi ya da kişilerin daha duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Polis, Düzce Belediyesi, Düzce, 3. Sayfa
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