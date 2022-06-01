Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı - Son Dakika
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Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı

01.06.2022 00:57
Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 yıldır telefonculuk yapan esnaf, defalarca soyulup cezalar da yetersiz kalınca çareyi iş yerini satılığa çıkarmada buldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 yıldır telefonculuk yapan esnaf, defalarca soyulup cezalar da yetersiz kalınca çareyi iş yerini satılığa çıkarmada buldu.

Bağlar ilçesi Medine Bulvarı Şeyh Şamil Mahallesi'nde 10 yıldır telefoncu dükkanı olan Muhyettin Ateş, defalarca hırsızların hedefi oldu. En son dün, müşteri gibi içeri giren bir hırsız, tezgahtaki telefonu alıp inceledi. Yaklaşık yarım saat iş yerinde telefonu inceleyip sohbet eden hırsız, o sırada iş yerine geçici olarak bakan vatandaşın sırtını dönmesini fırsat bilip hızla dükkandan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen dükkan sahibi Ateş, hırsızlık olayları canına tak edince iş yerini satılığa çıkardı.

İş yerinde bir arkadaşının olduğunu ve geçici olarak dükkana bakacağını söyleyen Ateş, "Müşteri gibi gelen vatandaş telefon almayı düşünüyor. Telefona bakarken fırsattan faydalanıp kaçıyor. 3 bin lira değerinde faturalı, sıfır değerinde bir telefon. 1,5 yıl içerisinde 2 defa dükkan patlatılarak içeri girildi. Bir defa da teşebbüs vardı. Bir normal hırsızlık. Bunlar resmi kayıtlar. Artı 3 defa da kapkaç, bunlarda resmi kayıtlar. Bir de 3-4 tane de telefon çalındı. Sadece benim dükkanımda değil, birçok iş yerinde de oluyor. Cezalar da caydırıcı olmadığı için kişiler de şikayetçi olmuyor, hırsızlar serbest bırakılıyor" dedi.

"Hırsızlardan bıktım, başka çarem kalmadı, dükkanı satıyorum"

Adliyelerde uzlaşma kurulu denen bir kurul olduğunu ifade eden Ateş, "Hırsızla uzlaşma olmaz. Bunların caydırıcı bir ceza alması gerekiyor. Yine davacı oldum. Emniyet yetkilileri gelip ifade aldılar, kamere kayıtları ve görüntüleri aldılar. Bir an önce telefoncular için bir düzenleme yapılmalı. Hırsızlık telefonları yine telefonculara satılıyor. Herkes iş yeri açamayacak. Alan kişiler işin ehli insanlar olacaktır. 10 yıldan uzun süredir telefonculuk yapıyorum. Artık hırsızlardan bıktık. Bir düzenleme olmazsa artık bu işi bırakacağız. Boş dolaşacağız, başka çaremiz yok. Kazandığımızın iki katını hırsızlar götürüyor. Hırsızlardan bıktım artık. Başka çarem kalmadı, dükkanı satıyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Diyarbakır, Hırsızlık, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar canına tak etti, dükkanını satılığa çıkardı - Son Dakika


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