Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Kaçamadı

Hırsızlar Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Kaçamadı

3 saat önce

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaptıktan sonra çarşı ve mahalle bekçileriyle karşılaşan 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

Hırsızlar Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Kaçamadı, System.String[]
Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaptıktan sonra çarşı ve mahalle bekçileriyle karşılaşan 2 şüpheli şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. Yakalan 2 şahıs yapılan inceleme ve işlemlerin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'teki Boyno Mahallesinde yaşanan olayda bir evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken çarşı ve mahalle bekçilerine denk gelen 2 şahıs tedirgin davranışlar sergileyip kaçmaya başlayınca görevliler tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların yakaladığı sırada 155 Polis İmdat hattına Boyno Mahallesi 25 sokakta bulunan bir ikamette hırsızlık olduğunun ihbarı gelmesi üzerine, şahısların yapılan detaylı incelemesinde ve yapılan üst aramalarında bir adet cüzdan, bin 330 TL para, çeşitli banka kartları ve müşteki şahsa ait sürücü belgesi ele geçirildi. Ele geçen malzemeler sahibine teslim edilirken 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen E.Y. ve S.F. isimli şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:56 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti

Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:53:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]