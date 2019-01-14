Son Dakika Haberleri: Hırsızlar, Cemaati Susuz Bıraktı

Hırsızlar, Cemaati Susuz Bıraktı

1 saat önce

Hırsızlar, cemaati susuz bıraktı İznik'te 2 caminin abdest bölümündeki çeşmelerini çaldılar cemaat pet şişeyle abdest aldıBURSA - Bursa'da hırsızlar caminin abdest alınan musluklarını çaldı.

Hırsızlar, cemaati susuz bıraktı
İznik'te 2 caminin abdest bölümündeki çeşmelerini çaldılar cemaat pet şişeyle abdest aldı

BURSA - Bursa'da hırsızlar caminin abdest alınan musluklarını çaldı. Camide çeşme olmayınca cemaat pet şişeyle abdest aldı.
Olay İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Cebeci ile Çınarlı caminde gerçekleşti. Sabaha karşı camilere gelen hırsızlar 2 caminin 21 çeşme musluğunu söküp çaldı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar abdesthanede çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Çeşmelerden su akmayınca d cemaat çareyi plastik şişelere doldurdukları su ile abdest almakta buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Çeşme, Bursa, İznik, 3. Sayfa
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