Hırsızlar, Cemaati Susuz Bıraktı
1 saat önce
Hırsızlar, cemaati susuz bıraktı İznik'te 2 caminin abdest bölümündeki çeşmelerini çaldılar cemaat pet şişeyle abdest aldıBURSA - Bursa'da hırsızlar caminin abdest alınan musluklarını çaldı.
Hırsızlar, cemaati susuz bıraktı İznik
'te 2 caminin abdest bölümündeki çeşmelerini çaldılar cemaat pet şişeyle abdest aldı
BURSA - Bursa
'da hırsızlar caminin abdest alınan musluklarını çaldı. Camide çeşme olmayınca cemaat pet şişeyle abdest aldı.
Olay İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
'nde bulunan Cebeci ile Çınarlı caminde gerçekleşti. Sabaha karşı camilere gelen hırsızlar 2 caminin 21 çeşme musluğunu söküp çaldı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar abdesthanede çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Çeşmelerden su akmayınca d cemaat çareyi plastik şişelere doldurdukları su ile abdest almakta buldu. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti
Öfkeli Baba, Evi Dağıttığı İçin Tartıştığı Oğlunu Yüzünden Bıçakladı
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı