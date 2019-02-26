Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Çiftçinin Korkulu Rüyası Oldu

Hırsızlar Çiftçinin Korkulu Rüyası Oldu

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde vatandaşların tarlada bıraktıkları damlama borularına göz diken hırsızlar şimdi de sulama vanalarını çaldı.

Hırsızlar Çiftçinin Korkulu Rüyası Oldu, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde vatandaşların tarlada bıraktıkları damlama borularına göz diken hırsızlar şimdi de sulama vanalarını çaldı.

Hırsız ya da hırsızlar dün gece Dereköy- Çiçekli köyleri arasında bulunan yer altı sulama vanalarını çaldı. Çiftçiler yaşanan bu duruma isyan etti. "Gece uyku uyuyamıyoruz" diyen Fırat Toros, "Hırsızlardan yıldık. Bir vana 150 lira. Dün gece yer altı sulama vanalarından 5 tane çalmışlar. Tarlada damlama borularımız kalmadı. Artık ne var ne yok çalıyorlar. Çileden çıkmış durumdayız. Çiftçi zaten zor durumda, bu emek hırsızları da bize darbe üzerine darbe vuruyor" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

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