Hırsızlar dedektiflerden kaçamadı...Hırsızların uçarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Adana'da bir telefon bayiinin camını taşla kırıp içeri girerek hırsızlık yaparken alarm çalınca kırdıkları camdan çıkıp kaçan zanlılar tutuklandı

ADANA - Adana'da bir telefon bayiinin camını taşla kırıp içeri girerek hırsızlık yaparken alarm çalınca kırdıkları camdan çıkıp kaçan zanlılar, yakalanıp tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veli K. ve Muhittin O. kuzenleri Recep A.'nın otomobilinin yedek anahtarını yaptırdı. Olay günü Recep A.'dan habersiz aracı alan şüpheliler, cep telefonu bayisine geldi. Aracı ara sokağa park eden Veli K. ve Muhittin O. parke taşıyla işyerinin camını kırdı. Hırsızlar kasada bulunan 300 lirayı aldı. Bu sırada alarm çalınca hırsızlar kırdıkları camdan dışarı atlayıp kaçmaya başladı. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri soygunda kullanan otomobilin plakasını tespit etti. Recep A.'nın evine giden polis aracın soyguna karıştığını söyledi. Olaydan habersiz olduğunu söyleyen Recep A.'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Veli K. ve Muhittin O.'nun yedek anahtar çıkartıp hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine zanlılar dedektifler tarafından kısa sürede yakalandı.

Emniyette sorgulanan Veli K. " Kuzenimin aracını zaman zaman bende kullanırdım. Kendisinden habersiz yedek anahtarını yaptırdım. Halamın oğlu Muhittin O. soyduğumuz işyerinden alacağı olduğunu söyledi. Bende Recep A.'nın haberi olmadan arabayı aldım. Taşı alarak iş yerinin vitrin camına fırlattım ve iş yerinin camını kırdım. Benim amacım hırsızlık yapmak değildi, çok pişmanım" dedi. Muhittin O. ise, olay anında çok sarhoş olduklarını söyledi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.