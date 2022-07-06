Hırsızlar ekmek teknesini işte böyle çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar ekmek teknesini işte böyle çaldı

06.07.2022 09:54

Eskişehir'de yaşayan ve geri dönüşüm atığı toplayarak evini geçindiren Ertuğrul Eke'nin yıllarca birikim yaparak aldığı geri dönüşüm motosikletini çaldılar.

Eskişehir'de yaşayan ve geri dönüşüm atığı toplayarak evini geçindiren Ertuğrul Eke'nin yıllarca birikim yaparak aldığı geri dönüşüm motosikletini çaldılar. Eke, "Ben bu işe çekçekle başladım. Dişimden tırnağımdan artırarak birikimle aldığım geri dönüşüm motoru maalesef bir çırpıda gitti" dedi.

Arifiye Mahallesi Tanış Sokak'ta meydana gelen olayda, kimliği belli olmayan 3 hırsızın hedefinde 57 yaşındaki Ertuğrul Eke'ye ait geri dönüşüm atığı topladığı motosiklet vardı. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 3 şüpheli, 4 Temmuz gecesi saat 03.30 sıralarında sıradan bir vatandaş gibi sokağa girdi. Kaldırımda park halinde duran 3 tekerlekli ve kasalı motosikleti gören şüpheliler, direksiyon kilidini kırarak Ertuğrul Eke'nin ekmek teknesini çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda taktıkları maskeyle yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliler, piyasa değeri 40 bin liranın üzerinde olan motosikleti ittirerek kayıplara karıştı. Sabah kalktığında evinin geçimini sağladığı motosikleti yerine bulamayan Eke, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede inceleme yapan ekiplerin çalışmaları devam ederken 2 çocuk babası Ertuğrul Eke, ne yapacağını bilmez halde evinin önünde oturup kaldı. Geçtiğimiz aralık ayında da motosikleti çalınan ve polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen sonuç alamayan Ertuğrul Eke'nin adeta dünyası başına yıkıldı. Yıllar boyu çekçek arabaya astığı çuvalla geri dönüşüm topladığını ve daha sonra birikim yaparak motosiklet aldığını söyleyen Eke, "Dişimden tırnağımdan artırarak birikimle aldığım geri dönüşüm motoru maalesef bir çırpıda gitti" dedi.

"MOTOSİKLET BULUNASIYA KADAR ÇUVALI TAKACAĞIM ÇEKÇEKLE ÇIKACAĞIM"

Çalıştığı bir belediyeden emekli olan ve aldığı emekli maaşıyla geçinemediği için geri dönüşüm atığı topladığını belirten 57 yaşındaki Ertuğrul Eke, yıllar boyu çekçek arabaya taktığı çuvalla çalıştığını söyledi. Motosikletinin bulunamaması halinde de çekçek arabayla gücünün yettiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğini söyleyen Eke, "Emekliyim ve aldığım maaş yetmiyor. Evim kira, 2 tane çocuğum var. Ben bu işe çekçekle başladım. Dişimden tırnağımdan artırarak birikimle aldığım geri dönüşüm motoru maalesef bir çırpıda gitti. Şimdi elim ayağım bağlandı. Artık kimden yardım isteyeyim? Kimden yardım bekleyeyim? 4 Temmuz gecesi 03.30 sularında geliyorlar ve buradan motosikleti alıp gidiyorlar. Görüntüleri var, şahıslar belli. Geri dönüşüm için plastik ve karton topluyordum. Satarak evimi geçindiriyordum. Yani geçimimi bu şekilde karşılıyordum. Bundan sonra büyük ihtimalle gene çuvalı takacağım çekçekle çıkacağım motosiklet bulunasıya kadar. Eskiden yaptığım şekle geri döneceğim. Pil nerede biterse o zamana kadar devam edeceğim. Çünkü geçim şartları çok zor" dedi.

"O MOTORU ALABİLMEK İÇİN GECEMİ GÜNDÜZÜME KATTIM"

Sokağa giren hırsızların maskeyi kameralardan gizlenmek için kullandığını belirten 2 çocuk babası Ertuğrul Eke, ekmek teknesinin çalınmasının kendisine verdiği üzüntüyü şu ifadelerle dile getirdi:

"Aralığın 15'inde de motorum çalınmıştı. Bulunması için onu da bildirdim. Maalesef ondan 6 aydır haber yok. Çalınan geri dönüşüm topladığım motosiklet için polisler inşallah bulunur dedi, bulmaya çalışacaklarını söylediler. Memurlar görür görmez şahısların yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Paçavra gibi giyinmişlerdi. Sakalları falan da uzundu. Sokağa girdiklerinde hiç birisinin ağzında maske yoktu. Motoru götüren şahıs sakallıydı, maske takmış görünmemek için. Sokağa girişte hepsinin eşgali belli. Birisinin elinde kesici alete benzer bir şey vardı. Geçim kaynağımdı, bulunmasını istiyorum. Polisimize ve devletimize güveniyorum. Ellerinden geleni yapsınlar. Benim ekmek teknemi çaldılar. Tek geçim kaynağım oydu, emekli maaşı zaten yetmiyor. Maddi durumum zayıf olduğu için bu işi yapıyordum. Gecemi gündüzüme kattım ben o motoru alabilmek için."

(Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut - İHA)

YORUMLAR
500
Park halindeki motosikleti böyle çaldı Park halindeki motosikleti böyle çaldı ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar ekmek teknesini işte böyle çaldı - Son Dakika

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