Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı - Son Dakika
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Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı

11.03.2022 09:51
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir büfenin 150 metre elektrik kablosu çalındı.

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir büfenin 150 metre elektrik kablosu çalındı. Elektrik olmadığı için darabasını dahi açamayan büfeci hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde geçen gece meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Erdal Çiçek'e (61) ait büfenin 150 metrelik elektrik kablosu çalındı. Sabah saatlerinde büfeye gelen Çiçek, darabayı açamayınca kablosunun çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken büfesini açamayan Erdal Çiçek, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Çiçek, "Sabah büfeyi açmaya geldiğimde darabanın açılmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde, yan tarafta bulunan elektrik kablosunun kopmuş olduğunu gördüm. 150 metrelik kabloyu kesip götürmüşler. 5 yıldır o şekilde çalışıyordum ama bu sabah kesmişlerdi kabloyu" dedi.

Yaklaşık 6 bin lira maddi zararının olduğunu aktaran Çiçek, "Bugün iş yerimi açamadım, belki millet hastaneye ya da önemli bir yere yetişecek kart dolumu yaptıracaktı ama maalesef kapalıydık. Kabloyu çalan hırsızları Allah ıslah etsin" dedi. - ADANA

Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı
Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı

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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı - Son Dakika


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