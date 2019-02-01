Hırsızlar Elektrik Panolarına Dadandı

Dicle Elektrik'in tüketicilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verme çabasına bu kez hırsızlar engel olmaya başladı.

Dicle Elektrik'in tüketicilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verme çabasına bu kez hırsızlar engel olmaya başladı. Batman'da vatandaşın evine ve iş yerine enerji sağlayan elektrik panolarına dadanan hırsızlar yüzünden sık sık arıza çıkıp kesintiler yaşanınca Dicle Elektrik, mahalle halkından yardım istedi.



Bir süre önce Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'ndeki elektrik panolarına dadanan hırsızlar çok sayıda panoyu levye ve diğer aletlerle açarak içerisinde bulunan sigorta ve sayaç koruma aparatları ile kabloları çaldı. Bu yüzden ortaya çıkan arızalar onarılıncaya kadar mahalle halkı elektriksiz kaldı. Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri tam buradaki çalışmaları tamamlamıştı ki bu kez de Kültür Mahallesi'ndeki konut ve iş yerlerine enerji dağıtan panolardan 5'i hırsızlar tarafından açılarak, içerisinde bulunan malzemeler çalındı. Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, panolarda gerekli onarımları yaptı ancak hırsızlar yüzünden çok sayıda ev ve iş yeri bu kez de yaklaşık 3 saat elektriksiz kaldı.



Suç duyurusu ve yardım talebi



Yapılan suç duyurusu üzerine polis hırsızların yakalanabilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerek, "Onca emek ve masraf ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde vatandaşlarımızı tam da rahat ettirmişken hırsızların bu müdahaleleri ne yazık ki arızalara ve dolayısıyla istenmeyen elektrik kesintilerine neden oluyor. Bu nedenle mahalle sakinlerinden, kesintisiz enerji almalarına engel olan bu hırsızlık olaylarına duyarlı ve bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.



Yetkililer, elektrik şebekesine görevliler dışındaki kişileri yapacağı müdahalelerin yaratabileceği hayati risklere de dikkat çekti. - BATMAN

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