Hırsızlar emanet arabayı çaldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerine giren hırsızlar iş yeri sahibine emanet olarak bırakılan arabayı çaldı.

Ekipler Ortakaraören Mahallesi Sanayi Bölgesinde Fazıl Demir'e (25) ait iş yerinin camını kırılarak içeri giren hırsızlar depo içerisindeki bazı demir malzemeleri çaldı. Daha sonra Mehmet Arıkan'a (52) ait bir başka iş yerine giren hırsızlar iş yeri sahibine emanet olarak bırakılmış Renault marka plakasız otomobili çaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri kısa sürede olayla iltisaklı olduğu sanılan iki zanlıdan A.Ç'yi (30) yakalayarak gözaltına alırken, diğer zanlı M.R (21) ise halen aranıyor.

Ayrıca A.Ç'nin Kızılcalar Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 120.47 gram Metanfetamin, uyuşturucu madde kullanımında ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.