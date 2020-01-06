Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı - Son Dakika

Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlar, ortopedik engelli gencin akülü aracını çaldı.

Hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlar, ortopedik engelli gencin akülü aracını çaldı. Aracı çalınınca eve mahkum olan engelli, "Çalanlardan ricam bir an önce aracı getirsinler" dedi.


Olay, Kahramanlar 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 60 ortopedik engelli 24 yaşındaki Oğuzhan Akgül saat 08.00 sıralarında evinin önünde park halinde bulunan akülü sandalyesini şarj etmek için çıktığında aracın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


"Çalanlardan ricam bir an önce aracı getirsinler"


Büyük şok yaşayan Akgül, "Yüzde 60 ortopedik engelliyim. 1 buçuk yıl önce hediye olarak Müge Anlı'dan gelmişti. Dışarı çıkma şansım yok. Çalan veya çalan kişiler beni mağdur ettiler. Çalanlardan ricam bir an önce getirsinler, ben mağdurum. Maddi durumumda yok ki alayım. Mesleki açık öğretimde öğrenciyim, eğitim görmekteyim. Sadece bir engelli maaşım var, onunla geçiniyorum. Alma şansım yok" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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