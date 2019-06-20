Son Dakika Haberleri: Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü, System.String[]
Gaziantep'te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.U., B.U., A.B., H.Ö. ve K.K. simli şahıslar Gaziantep Esentepe Mahallesi'nde bir eve girdi. Daha önce de pek çok suçtan kaydı bulunan şahıslar evden cüzdan, cep telefonu ve araba anahtarını çalıp kaçtı. Şahıslar kaçarken anahtarını aldıkları R.D.'ye ait hafif ticari aracı da çaldı. Aracı çalan şahıslar, Dumlupınar Mahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını çaldıkları araca takıp bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından araçları ve eşyaları çalınan vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, çaldıkları araçla iki gün boyunca 500 kilometre yol katettikleri belirlenen şahıslar Düztepe Mahallesi'nde 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların çaldığı araç ise boş bir arazide aküsü sökülmüş halde bulundu.

Yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Esentepe Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor Gazişehir Gaziantepli taraftarlar Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucuna başlıyor Kuzeyde yağmur ve sel güneyde kavurucu sıcak Gaziantep'te obruk paniği! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]