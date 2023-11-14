Girdikleri daireyi kendi evi belleyen hırsızlar, rahatlıklarıyla şoke etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, hırsızlar ev sahibine kapıyı açmadı. Hırsızlar, pencereden eve girdikten sonra kapıyı arkadan kilitledi ve ev sahibi içeri giremedi. Kadın, durumu fark edince polise haber verdi, ancak hırsızlar pencereden atlayarak kaçtı.

HIRSIZLAR GİRDİKLERİ EVİN KAPISINI ARKADAN KİLİTLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi. Eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi. O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı.

CEP TELEFONUNU ÇALIP PENCEREDEN KAÇTILAR

Kapının önünde sesleri duyan hırsızlar ne yapacağını şaşırdı. Kapının açılmadığını arızalı olduğunu düşünen kadın, ev sahibi ile birlikte çilingir çağırıp eve girmeye çalıştı. Evinde hırsız olduğunu tahmin eden kadın, durumu polise bildirdi. Polislerin geleceğini fark eden hırsızlar pencereden atlayıp kaçtı. Evde yapılan incelemeler sonucunda cep telefonunu çaldığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.