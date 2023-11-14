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Girdikleri daireyi kendi evi belleyen hırsızlar, rahatlıklarıyla şoke etti - Son Dakika

Girdikleri daireyi kendi evi belleyen hırsızlar, rahatlıklarıyla şoke etti

14.11.2023 15:24

Bursa'da bir eve giren hırsızlar daire kapısını arkadan kilitledi. Daireye gelen ev sahibi, hırsızların sesini duymasına rağmen kapı kilitli olduğu için giremedi. Hırsızlar cep telefonu çalıp pencereden kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, hırsızlar ev sahibine kapıyı açmadı. Hırsızlar, pencereden eve girdikten sonra kapıyı arkadan kilitledi ve ev sahibi içeri giremedi. Kadın, durumu fark edince polise haber verdi, ancak hırsızlar pencereden atlayarak kaçtı.

İnegöl'de bir garip olay! Eve giren hırsızlar ev sahibine kapıyı açmadı pencereden atlayarak kaçtı

HIRSIZLAR GİRDİKLERİ EVİN KAPISINI ARKADAN KİLİTLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi. Eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi. O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İnegöl'de bir garip olay! Eve giren hırsızlar ev sahibine kapıyı açmadı pencereden atlayarak kaçtı

CEP TELEFONUNU ÇALIP PENCEREDEN KAÇTILAR

Kapının önünde sesleri duyan hırsızlar ne yapacağını şaşırdı. Kapının açılmadığını arızalı olduğunu düşünen kadın, ev sahibi ile birlikte çilingir çağırıp eve girmeye çalıştı. Evinde hırsız olduğunu tahmin eden kadın, durumu polise bildirdi. Polislerin geleceğini fark eden hırsızlar pencereden atlayıp kaçtı. Evde yapılan incelemeler sonucunda cep telefonunu çaldığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

İnegöl'de bir garip olay! Eve giren hırsızlar ev sahibine kapıyı açmadı pencereden atlayarak kaçtı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girdikleri daireyi kendi evi belleyen hırsızlar, rahatlıklarıyla şoke etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girdikleri daireyi kendi evi belleyen hırsızlar, rahatlıklarıyla şoke etti - Son Dakika
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