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Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular - Son Dakika

Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular

14.02.2022 10:03

Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü.

Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular

BURSA Bursa'da daha önce de girdikleri evden elektronik eşyadan mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, bu kez musluk, evye ve kapıları söktü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yolu'ndaki Görükle Köprüsü'nden Kayapa'ya gidişte bulunan bir evi 5. kez soyan hırsızlar, mal sahibine sonunda 'İllallah' dedirtti. Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son girdiklerinde musluk, evye ve kapıları söktü.

Ortalığı talan ettiler

Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hedefteki eve 5. kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan evyeyi de alıp götürdü. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti.

Kamyonetle gelmişler

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., "Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi. Son girdiklerinde artık kapıları, muslukları, evyeyi sökmüşler. Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler" dedi.

Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular
Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular

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Görükle, Kayapa, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü... Aynı evi 5 kez soydular - Son Dakika
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