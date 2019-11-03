Son Dakika Haberleri: Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladı

Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladı

6 saat önce

Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladıKONYA - Konya'da bir fabrikaya hırsızlık amacıyla gelen 3 kişi fabrikada çalışan işçiyi tüfekle yaraladıktan sona kaçtı.

Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladı

KONYA - Konya'da bir fabrikaya hırsızlık amacıyla gelen 3 kişi fabrikada çalışan işçiyi tüfekle yaraladıktan sona kaçtı.

Olay, 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesinde bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi 3 kişi, minibüsle fabrikanın arka kısmındaki ek binaya demirleri çalmak için boş arsa kısmından yaklaştı. Bu sırada binanın etrafında dolaşan 2 fabrika işçisi şüphelileri fark etti. Bunun üzerine panikleyen şüphelilerden birisi yanında getirdiği tüfekle işçilere rastgele ateş açtı. İşçilerden S.K. ayağından yaralanırken diğer işçi yara almadan kurtuldu. Panikleyen şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan diğer işçilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonucu bulunan dolu fişeğe incelenmek üzere el konuldu. Tedavi altına alınan S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı kişiler olduğu tahmin edilen şüphelilerin daha öncesinde de 2 defa hırsızlık amacıyla fabrikaya geldikleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlar fabrika işçisini tüfekle vurup yaraladı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:08 Kaynak: İHA
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