Son Dakika Haberleri: Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı
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Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fıstık bahçesine giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 500 kilo fıstık çalıp kayıplara karıştı. Fıstık bahçesinde toplanmış fıtıklarının olmadığını fark eden çiftçi Mehmet Çetin durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 500 kilo fıstık ile kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Güzelyurt Mahallesi, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:44 Kaynak: İHA
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