Hırsızlar gıda dolu aracı soyarken mahalle sakinleri soygunu cep telefonuyla kaydetti - Son Dakika

Arnavutköy'de hırsızlar, içerisinde gıda malzemeleri dolu olan bir aracı soyarken, mahalleli tarafından görüntülendi.

Dün gece 04: 00 civarında, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana gelen hırsızlık olayı, mahallede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde üç hırsız, soydukları araçta bulunan 20 kiloluk yağları ve kuru gıda çuvallarını kendi kamyonetlerine yüklerken görülüyor. Bir gıda toptancısına ait olduğu öğrenilen araçta bulunanların büyük kısmını çalan şahıslar, pencerelere çıkan mahallelinin "polisi arıyoruz" uyarılarına rağmen hırsızlığa devam ettiler.

Vatandaşlardan alınan bilgiye göre, emniyet güçleri kısa sürede olay yerine intikal ederken, 10 dakika içerisinde soygunu gerçekleştiren hırsızlar, polis olay yerine gelmeden Bolluca istikametine kaçarak izlerini kaybettirdiler.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.