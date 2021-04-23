Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bakkalı soymak isteyen şüpheliler, kepenk kilidini kırdıktan sonra bakkalın içerisine giremeyince, dışarıda bulunan birkaç ürünü çalarak tekrar kepenkleri kilitleyip kayıplara karıştı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 231. Sokak üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde şüpheliler geldikleri bakkalın dış demir kapısını açtı. İçerideki kapıyı zorlamalarına rağmen açamayan şüpheliler, dışarıda bulunan birkaç ürünü aldı. Daha sonrasında kepenk kapısını tekrar kilitleyen şüpheliler kayıplara karıştı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA