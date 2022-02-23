Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar

23.02.2022 09:31
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar

DİYARBAKIR'da bir apartmanın zemin katındaki boş daireye giren hırsızlar, içeride çalacak eşya bulamayınca kapıyı alıp götürdü.

DİYARBAKIR'da bir apartmanın zemin katındaki boş daireye giren hırsızlar, içeride çalacak eşya bulamayınca kapıyı alıp götürdü. Ev sahibi Hasan Polat, "Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı. Bir baktım kapı yok. Kapıyı çalmışlar" dedi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 7. Sokak'taki Şebnem Apartmanı'nın giriş katındaki daire, kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Dairede kimsenin oturmadığını fark eden kişiler, önceki gece kapısını açmak istedi. Tüm uğraşlarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez dairenin arka bahçeye bakan penceresinin demir korkuluklarını kırıp, içeri girdi. İçeride çalacak eşya bulamayan hırsızlar, muslukları, kalorifer peteklerini, kapı kollarını, prizleri ve duvarın içinden geçen elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlar, dairenin çelik kapısı ile demir panjurunu da söküp götürdü.

'BİR BAKTIM KAPI YOK'Apartmanda oturanlar, sabah kapının yerinde olmadığını fark edip ev sahibi ile polise haber verdi. Apartmana gelen ev sahibi Hasan Polat, daire kapısı ve panjurunun yerinde olmadığını görünce, elindeki anahtarla kala kaldı. Polat, "Dairemizdeki kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Komşuların bize haber vermesiyle geldik. Hırsızlık olayı olmuş dediler. Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı, bir baktım kapı ve panjuru çalmışlar. İnsanın aklına gelmez hırsızın kapıyı çalması. Dairenin içindeki priz, lavabo muslukları, kalorifer peteklerini ve duvarın içindeki kablolar, ampulleri, tesisata kadar komple söküp götürmüşler" dedi.'ARKADAŞIM ŞAKA YAPIYOR SANDIM'Ev sahibiyle birlikte daireye gelen Muhammed F., "Ben dışarıdaydım, Hasan bana, 'kapı yok kapıyı çalmışlar.' Şaka yapıyor sandım, 'kapı nasıl çalınır' dedim. Geldim baktım, gerçekten kapıyı çalmışlar. Bugüne kadar birçok hırsızlık olayını duyduk ama kapının çalınmasına ilk defa şahitlik ettik. Camları kırmışlar, yani dairede pek bir şey kalmamış, dört duvar kalmış, geri kalan her şeye zarar vermişler ve çalmışlar" diye konuştu.HIRSIZLAR YAKALANDI, KAPI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen kapı ile diğer malzemeler ise Hasan Polat'a teslim edildi. Kapıyı teslim alan Hasan Polat, tekrar yerine taktı.

TOĞRAFLI


Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar
YORUMLAR
500
Son dakika haber... İntihar ettiği öne sürülen kadının sevgilisine 'kasten öldürme' suçundan dava Son dakika haber... İntihar ettiği öne sürülen kadının sevgilisine 'kasten öldürme' suçundan dava Nevşehir'de otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı Nevşehir'de otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Hasan Polat, Hırsızlık, Yenişehir, kiracı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlar girdikleri dairede bir sey bulamayınca kapıyı çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement