Hırsızlar, girdikleri dükkanda 100 bin liralık et çaldılar - Son Dakika

Şahıslar, çaldıkları etleri ellerinde ve kucaklarında taşıyarak hafif ticari araca yükledi. Şahıslar araca yükledikleri etler ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Çalınan etlerin değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saat 06.00 sıralarında et satışı yapılan bir dükkana giren şahıslar, dükkanın soğuk hava deposuna girip etleri aldı.

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