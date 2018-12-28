Son Dakika Haberleri: Hırsızlar, Girdikleri İş Yerinde Demir Malzemeleri Çaldı

Hırsızlar, Girdikleri İş Yerinde Demir Malzemeleri Çaldı

56 dakika önce

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kapısı kırılan iş yerinde bulunan demir malzemeler çalındı.

Hırsızlar, Girdikleri İş Yerinde Demir Malzemeleri Çaldı, System.String[]
Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kapısı kırılan iş yerinde bulunan demir malzemeler çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Birikeçtiler Sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar iş yeri kapısını kırarak içeriye girdi. İçeriye giren şahıs ya da şahıslar burada bulunan iş aletlerini ve demir malzemeler çaldılar. Çaldıkları malzemelerle kayıplara karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:27 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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