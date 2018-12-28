Hırsızlar, Girdikleri İş Yerinde Demir Malzemeleri Çaldı
56 dakika önce
Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kapısı kırılan iş yerinde bulunan demir malzemeler çalındı.
Adıyaman
'da, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kapısı kırılan iş yerinde bulunan demir malzemeler çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi
Birikeçtiler Sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar iş yeri kapısını kırarak içeriye girdi. İçeriye giren şahıs ya da şahıslar burada bulunan iş aletlerini ve demir malzemeler çaldılar. Çaldıkları malzemelerle kayıplara karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:27 Kaynak: İHA
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