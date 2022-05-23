Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı

23.05.2022 12:22
Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iddiaya göre, içinde Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iddiaya göre, içinde Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlar, yaklaşık 25 gün önce sabah saatlerine doğru bir iş yerine girerek teknolojik cihazlar çaldı. İş yeri sahibi Diyarbakır Havacılık Kulübü Başkanı Hasan Arzakçı, çalınan cihazların içinde bilgisayarların olduğunu ve o bilgisayarlarda 26 dronun Türkçe'ye çevrilmiş yazılımları olduğunu ileri sürdü. Arzakçı, yıllardır üstünde çalıştıkları projelerinin akıbetinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3-4 yıl önce insansız hava araçlarının tamamının İngilizce olduğunu söyleyen Hasan Arzakçı, 26 cihazı Türkçeleştirip Türkiye'ye sunduklarını ifade etti. Arzakçı, "Emniyet birimleri dahil Türkiye'nin birçok yerinde bizim yazılım kullanılıyor. 25 gün önce farklı bir iş yerimizde bu yazılımın olduğu bilgisayarlar ve farklı teknolojik cihazlarımız maalesef çalındı. Kameradan 5 kişinin bu cihazlarımızı çaldığını tespit ettik. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Emniyete bilgi vererek şu anda bekliyoruz. Yılardır üzerinde çalışmış olduğumuz projemiz vardı. Henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Bununla ilgili ciddi endişemiz var. Tamamen milli bir çalışmadır. Bütün Türkiye'ye mal olan bir çalışmadır. Türkiye'de bu çalışmayı sadece sergileyen bizleriz. Bu olaya maruz kaldık. Konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın duyarlı olacağına inanıyor, kendileri de bu durumu organize edecek bir şekilde çıkarmalarını talep ediyoruz" dedi.

(Rıdvan Kılıç - İHA)

Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı
Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı
Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı

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Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe dron yazılımı çaldı Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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