Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı

23.05.2022 20:35

Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldıDİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iddiaya göre, içinde Türkçe drone yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı.

Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iddiaya göre, içinde Türkçe drone yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlar, yaklaşık 25 gün önce sabah saatlerine doğru bir iş yerine girerek teknolojik cihazlar çaldı. İş yeri sahibi Diyarbakır Havacılık Kulübü Başkanı Hasan Arzakçı, çalınan cihazların içinde bilgisayarların olduğunu ve o bilgisayarlarda 26 dronenin Türkçe 'ye çevrilmiş yazılımları olduğunu ileri sürdü. Arzakçı, yıllardır üstünde çalıştıkları projelerinin akıbetinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3-4 yıl önce insansız hava araçlarının tamamı İngilizce olduğunu söyleyen Hasan Arzakçı, 26 cihazı Türkçeleştirip Türkiye'ye sunduklarını ifade etti. Arzakçı, "Emniyet birimleri dahil Türkiye'nin birçok yerinde bizim yazılım kullanılıyor. 25 gün önce farklı bir iş yerimizde bu yazılımın olduğu bilgisayarlar ve farklı teknolojik cihazlarımız maalesef çalındı. Kameradan 5 kişinin bu cihazlarımızı çaldığını tespit ettik. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Emniyete bilgi vererek şu anda bekliyoruz. Yılardır üzerinde çalışmış olduğumuz projemiz vardı. Henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Bununla ilgili ciddi endişemiz var. Tamamen milli bir çalışmadır. Bütün Türkiye'ye mal olan bir çalışmadır. Türkiye'de bu çalışmayı sadece sergileyen bizleriz. Bu olaya maruz kaldık. Konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın duyarlı olacağına inanıyor, kendileri de bu durumu organize edecek bir şekilde çıkarmalarını talep ediyoruz" dedi.

Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı
Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı
Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı
Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı

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İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı Yenişehir Spor Kulübü Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Türkiye, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar girdikleri iş yerinden Türkçe drone yazılımı çaldı - Son Dakika
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