Hırsızlar, görüntülendiklerini anlayınca güvenlik kamerasına el hareketi yaptı! - Son Dakika
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Hırsızlar, görüntülendiklerini anlayınca güvenlik kamerasına el hareketi yaptı!

23.03.2022 15:45

Ümraniye'de akşam saatlerinde evcil hayvan mağazasının önünde bırakılan 4 kuş kafesi çalındı. Hırsızlar çaldıkları 4 adet kuş kafesini alıp kaçarken güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayan bir hırsız el hareketi yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Semih Yıldırım akşam saatlerinde işyerini kapatarak evine gitti. Bir süre sonra dükkanın önüne gelen 4 kişi, 4 adet kuş kafesini aldı. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaptı. Kafes hırsızları daha sonra buradan ayrıldı.

Hırsızlık yaparken görüntülendiklerini fark ettiler, güvenlik kamerasına el hareketi yaptılar

"KAMERAYA EL HAREKETİ YAPIYOR"

Dükkan sahibi Semih Yıldırım, "Kafesler dışarıda kalmış. İş yerini kapattıktan sonra gelen 4 kişi önce akvaryumun arkasındaki kafesleri, daha sonra askıda dışarıda kalan kafesleri alıyor. Güvenlik kamerasını fark ediyorlar ama rahat hareketleri devam ediyor. Kameraya el hareketi yapıyor biri. Daha sonra kameranın yönünü değiştiriyor. Anneleri babaları görsün de utansınlar" diye konuştu.

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Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar, görüntülendiklerini anlayınca güvenlik kamerasına el hareketi yaptı! - Son Dakika


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