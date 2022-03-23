Hırsızlar, görüntülendiklerini anlayınca güvenlik kamerasına el hareketi yaptı! - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Semih Yıldırım akşam saatlerinde işyerini kapatarak evine gitti. Bir süre sonra dükkanın önüne gelen 4 kişi, 4 adet kuş kafesini aldı. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi yaptı. Kafes hırsızları daha sonra buradan ayrıldı.

"KAMERAYA EL HAREKETİ YAPIYOR"

Dükkan sahibi Semih Yıldırım, "Kafesler dışarıda kalmış. İş yerini kapattıktan sonra gelen 4 kişi önce akvaryumun arkasındaki kafesleri, daha sonra askıda dışarıda kalan kafesleri alıyor. Güvenlik kamerasını fark ediyorlar ama rahat hareketleri devam ediyor. Kameraya el hareketi yapıyor biri. Daha sonra kameranın yönünü değiştiriyor. Anneleri babaları görsün de utansınlar" diye konuştu.