Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Gündüz Saatlerini Seviyor"

Hırsızlar Gündüz Saatlerini Seviyor"

56 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir yılda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 67'inin gündüz saatlerinde evde kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirildiğini belirledi.

Hırsızlar Gündüz Saatlerini Seviyor
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir yılda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 67'inin gündüz saatlerinde evde kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirildiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yıllık değerlendirme raporuna göre, 2018 yılında evden hırsızlık olaylarının yöntemleri incelendiğinde yüzde 51'inin pencere ve balkondan girmek suretiyle, yüzde 37'sinin kapı kilidini düşürmek, yüzde 7'sinin kapı 'kanırtmak", yüzde 5'inin ise diğer yöntemlerle yapıldığı tespit edildi.

Evden hırsızlık olaylarının yüzde 67'si gündüz saatlerinde evde kimsenin olmadığı sırada gerçekleşirken, vatandaşların evden ayrılırken, mutlak surette kapılarını kilitlemeleri ve önlemlerini almaları istendi.

Günün belirli saatlerinde hırsızlığın yoğun olarak meydana geldiği mahalle ve sokaklarda görevlendirilen ekiplerin "dar bölge" uygulaması sayesinde hırsızlık olaylarının bir yılda yüzde 36 düştüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:17 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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