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Hırsızlar güpegündüz kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan etti - Son Dakika

Hırsızlar güpegündüz kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan etti

13.02.2022 13:13
Hırsızlar güpegündüz kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan etti

Elazığ'da ev sahiplerinin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, müstakil evin dış kapısı ve pencere korkuluklarını çaldı.

Elazığ'da ev sahiplerinin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, müstakil evin dış kapısı ve pencere korkuluklarını çaldı. Daha sonra içeri giren hırsızlar, evin altını üstüne getirdi.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mesut Küçükarslan'ın köyde olduğunu fırsat bilen hırsızlar, gündüz saatlerinde müstakil eve girdi. Evin dış kapısı ve pencere korkuluklarını sökerek çalan hırsızlar, daha sonra içeri girdi. Evi talan eden hırsızlar; tüp, dikiş makinesi ve sobayı çaldı. Ertesi gün evine gelen Küçükarslan, soyulduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar güpegündüz kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar güpegündüz kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan etti - Son Dakika
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