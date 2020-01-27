Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

6 saat önce

Iğdır'da gece geç saatlerde bir markete giren hırsızlar 17 bin TL değerinde sigara çaldılar.

Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı, System.String[]

Iğdır'da gece geç saatlerde bir markete giren hırsızlar 17 bin TL değerinde sigara çaldılar.


Olay Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi Şamil Caddesinde bir markette meydana geldi. Hırsızlar gece saat 02: 50 ile 03.30 arasından Selahattin Kaynar'a ait olan markete önceden gözlerine kestirdikleri Tekel sigaraları çalmak için geldiler. Hırsızlar, marketin güvenlik kamerasının yönünü değiştirdikten sonra marketin camını kırarak rafta bulunan bütün sigaraları alarak tekrar kırdıkları camdan geri çıkıp kaçtılar. Markete gelen Selahattin Kaynar, camlarının, kapılarının kırıldığı ve sigaralarının çalındığını görünce olayı polise bildirdi.


Olay yerine gelen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların iş yerinde bulunan kameraların yönünü çevirerek camı kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Polis çevrede bulunan iş yerlerinin kameralarını incelemeye aldı.


Marketi soyulan Selahattin Kaynar, "Gece yarısı 02: 50 ile 03: 30 arası hırsızlar camı kırıp içeri giriyorlar. Bütün sigaraları toplayıp aşağı yukarı 4 poşete koyup kırdıkları camdan çıkıp gidiyorlar. Dışarıda bulunan güvenlik kameralarını da bir demir parçası ile kırıyorlar. Sattığımız sigaraların hepsi faturalı tekel sigaralardı. Her kolinin tanesi yaklaşık 90 ile 95 TL arasındaydı" dedi.


"17 bin ile 18 bin TL zararımız var"


Maddi yönden çok zor duruma girdiğini belirten Kaynar, "Yaklaşık olarak 17 bin ile 18 bin TL zararımız var" dedi.


"Bu sokakta bekçi yüzü görmedik"


Sokaklarında bir bekçi bile görmediğini belirten Kaynar, "Devletimiz buraya bekçi tayin etmiş ama daha bir tane bekçi yüzü görmedik. Buraya bir tane bekçi bile vermeyip hepsini vali yoluna vermişler. Bu bölgede bir tane bekçi bile bir saat burada görünse bu hırsızlar için caydırıcı olur. Hırsızlar bu olayı burada tekrarlamaya devam edecekler. Çünkü buraları gece sahipsizdir. Biz esnaflar olarak korku içinde yatıp kalkıyoruz. Gece bazen dükkana geliyoruz. Buraya bekçi verilse bu şekilde olmaz" dedi.


Yaşanan hırsızlık olayı iş yeri güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. - IĞDIR

Kaynar, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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