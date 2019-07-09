Son Dakika Haberleri: Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

MERSİN'de, apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]
Mezitli, Mersin, Güncel
MERSİN'de, apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, 4'ü aranıyor.
Olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 2'si kadın 5 kişi, art arda binaya girerek, bir daireden 1200 dolar, ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin 5 zanlının kimliğini belirleyen polis, adreslerine yaptığı operasyonlarda V.D.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.
Hırsızlık zanlısı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin, 2'si kadın 4 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]