Hırsızlar güvenlik kamerasını hesaba katmadı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde güvenlik kamerasını fark edemeyen iki kafadar bir apartmanın bahçesinden elektrikli bisiklet çaldı. Elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Salihli ilçesinin Kurtuluş Mahallesi 277 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın bahçesinde Azize Leylek'e ait park halindeki elektrikli bisikletin yanına gelen 2 şüpheli etrafı gözetledikten sonra elektrikli bisikleti çalıştırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Elektrikli bisikletin çalınma anları ise apartmana ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürürken, elektrikli bisikletin sahibi Azize Leylek, hırsızlık olayı ile ilgili Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. - MANİSA