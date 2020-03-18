Hırsızlar hesaba katmadıkları 3. kameraya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar hesaba katmadıkları 3. kameraya yakalandı - Son Dakika

Hırsızlar hesaba katmadıkları 3. kameraya yakalandı

6 saat önce

Hırsızlar hesaba katmadıkları 3. kameraya yakalandı 400 kilo ağırlığındaki kamyonet kasası 3 kişi tarafından çalındı 2 kamerayı devre dışı bırakan hırsızlar 3.

Hırsızlar hesaba katmadıkları 3. kameraya yakalandı

400 kilo ağırlığındaki kamyonet kasası 3 kişi tarafından çalındı

2 kamerayı devre dışı bırakan hırsızlar 3. kameraya yakalanmaktan kurtulamadı

3 kişinin 400 kilo ağırlığındaki kasayı kaldırmaları ve kamyonet üzerine yüklemeleri güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işletmeni önünden 400 kilo ağırlığında, 6 bin lira değerinde kamyonet kasası 3 kişi tarafından çalındı. İki kamerayı devre dışı bırakan hırsızlar, üçüncü kameraya yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı 3 gün önce gece yarısı saat 03.45 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde meydana geldi. Kırçiçeği Caddesi üzerinde galericilik ve kamyonet satışı yapan 55 yaşındaki Tuncer Çiçek, 3 gün önce sabah uyandığında evinin balkonundan iş yerini gören güvenlik kamerasının yere doğru baktığını gördü. Durumdan şüphelenen Çiçek, iş yeri önünde yaptığı incelemede 6 bin lira değerinde 400 kilo ağırlığındaki kamyonet kasasının yerinde olmadığını gördü. Çiçek, iş yeri önündeki ve evinin önündeki güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini farketti. Sadece çatıdaki kameranın çalıştığını gören Tuncer Çiçek, izlediği görüntülerde kasanın başlarında kapşon olan 3 kişi tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine çiçek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kamera kayıtlarını aldı ve kamyonetle bölgeden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise şüphelilerin fark edemediği üçüncü kameraya saniye saniye yansıdı. Siyah giyimli ve başlarında kapişon olan 3 kişinin kasanın olduğu yere kamyonetle yaklaştığı, kasayı kaldırım araca koydukları yer aldı. Şüpheliler yaklaşık 45 dakika oyalandıkları iş yeri önünde 400 kiloluk kasayı kamyonete alıp kayıplara karıştı.

"Hala yakalanmadılar"

İş yeri sahibi Tuncer Çiçek, hırsızların gece yarısında geldiğini 3 kameradan 2'sini etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Hırsızların çatıdaki üçüncü kameraya yakalanmaktan kurtulamadıklarını dile getiren Çiçek, " Kamyonetle yanaşıp, kasayı yükleyip götürüyorlar. Kameraları 3.45'de kırıyorlar, 4.25'de de götürüyorlar. İki kameranın kablosunu kesmişler. Çatıdakini farketmemişler. Kasa yüklerken eldiven takıyorlar, başlarında kapişon var. Bu kadar kamera var ama hırsızlar halen bulunamadı. Diğer kasalar da çalınır diye korkuyorum. 400 kilo ağırlığındaki kasayı, bu aydınlık ortamda nasıl çalıyorlar görülmemiş bir şey."diye konuştu.

Hırsızlar hesaba katmadıkları 3. kameraya yakalandı

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:13 Kaynak: İHA

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