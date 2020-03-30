Hırsızlar ilçeyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı kenti elektriksiz bıraktı.



Alınan bilgiye göre, hırsızlık olayı elektrik kurumuna yapılan kesinti ihbarı ile çıktı. İlçede gelen 'Elektriğimiz yok' ihbarını değerlendiren ekipler, Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde yaptığı çalışmada trafo kablolarının çalındığını tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kablo hırsızlığı ile ilgili inceleme başlatırken çalınan kabloların yerine Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri yeni kablo çekerek vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışıyor. - MERSİN