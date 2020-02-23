Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı - Son Dakika

Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı

7 saat önce

Gaziantep polisi, 123 ayrı suçtan dosyası bulunan 53 suçtan aranan şahsı son işinde suçüstü yakaladı.

Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı, System.String[]

Gaziantep polisi, 123 ayrı suçtan dosyası bulunan 53 suçtan aranan şahsı son işinde suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2013 yılından bu yana birçok ilde 123 ayrı suçtan dosyası bulunan, 53 suçtan aranan ve 43 ayrı suçtan aranması bulunan Ş.A.'yı (24) ve 4 ayrı suçtan dosyası bulunan kardeşini son işlerinde suçüstü yakaladı.


Zanlılar, özel bir firmaya ait internet veri akışını sağlayan fiber optik kablolarını yer altından keserek boş bir arazide yakmak isterken yakalandılar.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık iki hafta önce özel bir firmaya ait veri akışını sağlayan fiber optik kabloların kesilmesi, ilçe merkezinde bulunan birçok kamu binasında ve özel işletmelerde hizmetin durmasına sebep olmuştu. Şüpheli şahıslar tarafından içerisindeki bakırı satmak için yakılmak istenen ve ele geçirilen kablo, haber verilen firmaya tutanakla emanete verildi. Yakalanan şahıslar ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Nurdağı Adliyesine sevk edildi.


İki şahıs da çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]