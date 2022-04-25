Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

25.04.2022 10:57
Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri kendilerinden kaçan traktörü yakalayarak yaptıkları incelemelerde traktör üzerinde çalıntı bağ demiri bulunması üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri kendilerinden kaçan traktörü yakalayarak yaptıkları incelemelerde traktör üzerinde çalıntı bağ demiri bulunması üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri 45 B 2319 plakalı traktörü şüphe üzerine durdurmak istedi. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibi sonucu yakalandı. H.K. (26) ve T.Ö. (26) isimli iki şüphelinin bağlardan çaldıkları demirleri traktör römorkuna yükleyerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Yaklaşık 750 kilogram bağ demiri sahiplerine teslim edilirken 2 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. - MANİSA

Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı
Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

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Turgutlu, Jandarma, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı - Son Dakika


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