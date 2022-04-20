Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika
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Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı

20.04.2022 10:40
Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Aksaray'da faaliyette olmayan akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT dedektiflerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da faaliyette olmayan akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT dedektiflerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Ekeciktol köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde faaliyette olmayan akaryakıt istasyonuna giren 2 hırsız 8 adet demir mazgal, 1 adet su motoru, 1 adet yağmurlama aleti ve 16 adet 17 litrelik motor yağını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden görevli Yıldırım Yılmaz (48) durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli 2 şahsın kimliğine ulaşan JASAT dedektifleri Uğur Ö. (27) ve Ömer Ö. (31) isimli şahısların peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu 2 şahsın da Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri beldede bulunan bir eve yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı

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Hırsızlık, Akaryakıt, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı - Son Dakika


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