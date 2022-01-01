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Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

01.01.2022 11:14
Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Niğde'de 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Merkez Edikli ve Konaklı Beldelerinde 11 Aralık - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında meydana gelen 8 adet kablo hırsızlığı ile bağ bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma Dedektifleri (JASAT ) tarafından yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

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Jandarma, Edikli, Niğde, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika


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