Son Dakika Haberleri: Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı

Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı

5 saat önce

Balıkesir'de cep telefonu bayisini soymaya çalışan 4 hırsızla, polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.

Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı, System.String[]
Balıkesir'de cep telefonu bayisini soymaya çalışan 4 hırsızla, polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, soygun girişimi Balıkesir'de bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkanın kapanmasının ardından şüpheli şahıslar, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde hırsızlar araçlarını sokağın giriş kısmında durdurarak, iş yerinin camını kırmaya çalıştı. Oluşan hasar sonrası cama tekme ve yumruk atan hırsızlar, camı kırarak içeriye girdi. Hırsızlar mağazadan 2 çuval elektronik malzeme, 10-15 adet sıfır cep telefonu, 20-30 adet 2. el telefon ve aksesuarları alarak olay yerinden koyu renkli araçları ile Bursa istikametine doğru kaçmaya çalıştı. Bursa yolu uygulama noktasında polisin önlem aldığını fark eden hırsızlar kendilerini takip eden polis aracını da düşünerek refüjün üstünden ters yöne girip Bursa istikametine doğru hızla ilerleyerek, bir et lokantasının 150 metre ilerisinde aracı bıraktı. Aracı bırakarak yaya olarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan 2'si et lokantasının alt kısmında bulunan harabe binalar içinde saklanırken yakalandı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada çalınan malzemeleri ve aracın 50 metre ilerisinde kuru sıkı tabancadan bozma silah, 1 çift eldiven ve 2 adet kar maskesi kayalığın altına gizlenmiş vaziyette bulundu.

Polis ekiplerinin araçtan kaçan 2 kişinin aranmasına devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:59 Kaynak: İHA
Balıkesir, Polis, 3. Sayfa
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