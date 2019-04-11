Hırsızlar Kahvehaneyi Soydu
1 saat önce
Erzurum'da hırsızlar bir kahvehanenin camını kırıp televizyonu ve kasadaki paraları çaldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
'da hırsızlar bir kahvehanenin camını kırıp televizyonu ve kasadaki paraları çaldı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlar Erzurum'un Muratpaşa
Mahallesinde yer alan Yalçınlar Çay
Evi'nin camını kırıp içeri girdi. Ardından duvarda ki LCD televizyonu bulunduğu yerden söküp kasada ki paraları aldılar. Kahvehanenin güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM
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