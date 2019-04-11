Son Dakika Haberleri: Hırsızlar Kahvehaneyi Soydu

Hırsızlar Kahvehaneyi Soydu

1 saat önce

Erzurum'da hırsızlar bir kahvehanenin camını kırıp televizyonu ve kasadaki paraları çaldı.

Hırsızlar Kahvehaneyi Soydu, System.String[]
Erzurum'da hırsızlar bir kahvehanenin camını kırıp televizyonu ve kasadaki paraları çaldı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlar Erzurum'un Muratpaşa Mahallesinde yer alan Yalçınlar Çay Evi'nin camını kırıp içeri girdi. Ardından duvarda ki LCD televizyonu bulunduğu yerden söküp kasada ki paraları aldılar. Kahvehanenin güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
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