Hırsızlar Kamera Kayıt Cihazını da Çalmış

Erzurum'da çay ocağından elektronik eşya ve para çalan kişi ya da kişiler, yakalanmamak için işletmedeki kamera kayıt cihazını alıp kaçtı.

Erzurum'da çay ocağından elektronik eşya ve para çalan kişi ya da kişiler, yakalanmamak için işletmedeki kamera kayıt cihazını alıp kaçtı.



Muratpaşa Mahallesi Sabunhane Sokak'taki Ömer Yalçın'a ait çay ocağına camı kırıp giren kişi ya da kişiler, iş yerindeki televizyon, bilgisayar ve kasadaki para ile kamera kayıt cihazını çaldı.



Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde durumu fark eden Yalçın, olayı polise bildirdi.



Hırsızlık zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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