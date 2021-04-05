Hırsızlar kameralara takıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheliler polisin kamera takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart tarihinde Kadıkalesi Mahallesi'nde iki ayrı evden hırsızlık ihbarı alan ekipler olay yerine gelerek incelemeler başlattı. Kameraların detaylı incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisi 3 kişi tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri bir araca binerek olay yerinden kaçan 3 hırsızın peşine düştü. Operasyon sonucunda E.P., İ.Z. ve E.G.A. isimli 3 şüpheli Kadınlar Denizi Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.P. isimli kişi serbest bırakılırken İ.Z. ve E.G.A. isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN