Hırsızlar kameralardan kaçamadı - Son Dakika
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Hırsızlar kameralardan kaçamadı

01.06.2022 14:46

Hırsızlar kameralardan kaçamadı Malatya'da hırsızlık amaçlı bir işyerinin camını kıran 2 zanlıdan biri elini keserken, 4 adet telefon, bir miktar para ile yardım kutusunu çalan zanlılar kameralara yakalandı.

Hırsızlar kameralardan kaçamadı

MALATYA - Malatya'da hırsızlık amaçlı bir işyerinin camını kıran 2 zanlıdan biri elini keserken, 4 adet telefon, bir miktar para ile yardım kutusunu çalan zanlılar kameralara yakalandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şire Pazarı sokak mevkiinde iki katlı bir iş hanında bulunan bir işyerini gözüne kestiren 2 zanlı gece saatlerinde girdikleri iş hanında önce keşif yaptı. Hırsızlık için uygun anı kollayan zanlılar daha sonra bir işyerinin camını kırarken, bu sırada elini kesen zanlı hiçbir şey olmamış gibi kırdığı camların parçalarını temizledi. Çevredeki güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olayda panikleyen hırsızlar bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki esnaların haber vermesi üzerine işyerin gelen M.E. ilk tespitlerine göre, 4 adet telefon, bir miktar para ile yardım kutusunun çalındığını belirterek zanlılar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Hırsızlar kameralardan kaçamadı
Hırsızlar kameralardan kaçamadı

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'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA 'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Marketin camını betonla kıran hırsız kamerada Marketin camını betonla kıran hırsız kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar kameralardan kaçamadı - Son Dakika


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