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Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar - Son Dakika

Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar

19.11.2021 10:17

Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar Sandalyesine kavuşacağı günü bekliyor Gaziantep'te kas erimesi hastası Nizamettin Karahan'ın eli ayağı olan akülü tekerlekli sandalyesini hırsızlar çaldı.

Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar

Sandalyesine kavuşacağı günü bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te kas erimesi hastası Nizamettin Karahan'ın eli ayağı olan akülü tekerlekli sandalyesini hırsızlar çaldı. Şehitkamil Belediyesi'nin hediye ettiği sandalyeyi çalan hırsızlara isyan eden Karahan, "Nasıl böyle bir şey yaptılar anlamıyorum. Çalındığını görünce şok oldum" dedi.

Gaziantep'te yaşayan kas erimesi hastası Nizamettin Karahan'a (48), Şehitkamil Belediyesi tarafından 4 ay önce hediye edilen akülü tekerlekli sandalye hırsızların hedefi oldu. Sandalyeyi 2 gün önce çay içmek için geldiği çay ocağı önüne bırakan Karahan, çıktığında büyük şok yaşadı. Sandalyenin çalındığını gören Karahan'ın dünyası başına yıkıldı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için soruşturma başlatırken Karahan, dört gözle sandalyesine kavuşacağı günü bekliyor. Emaneten aldığı sandalye ile dışarı çıkabilen Karahan, kollarında güç olmadığı için bu sandalyeyi tek başına kullanamadığını belirtti.

Çalınan sandalyenin eli ayağı olduğunu anlatan Karahan, hırsızlara isyan ederek akülü sandalye alacak durumunun olmadığını söyledi.

"Emaneten sandalye buldum"

13 yaşında kas erimesi hastalığına yakalandığını ifade eden Karahan, 28 yıldır tekerlekli sandalye ile yaşadığını söyledi. Şehitkamil Belediyesi'nin 4 ay önce sandalye hediye ettiğini aktaran Karahan, "O çok iyiydi. Bütün ihtiyacımı onunla tek başıma giderebiliyordum. 2 gün önce çay ocağına çay içmeye gelmiştim. Akşam saat 22.00 civarıydı. Sandalyeyi ocağın önüne koymuştum. Yarım saat sonra dışarıya çıktığımda sandalyem yoktu. Akülü sandalyemi çalmışlardı. Bende şimdi emaneten normal bir sandalye buldum. Arkadaşımdan ödünç aldım. Ama ben bu sandalyeyi tek başıma kullanamıyorum. Kollarımda güç olmadığı için sandalyeyi itemiyorum. Hastalığım kollarıma da vurdu. Bu sandalye ile tek başıma bir yere gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

"O benim elim ayağımdı"

Çalınan sandalyesinin eli ayağı olduğunu dile getiren Karahan, "Nasıl böyle bir şey yaptılar anlamıyorum. Çalındığını görünce şok oldum. Bir insanın elini ayağını keserler ya onun gibi oldu. Zaten elim ayağım tutmuyor o sandalye benim elim ayağımdı. Böyle bir vicdansızlık acımasızlık olmaz. O sandalye ile geziyordum, sıkıntımı o arabayla dağıtıyordum. Benim tekrardan alacak gücüm de yok. Belediye ile hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum" diye konuştu.

Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar
Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadarına de 'pes' dedirten hırsızlık...Emirhan'ın akülü sandalyesini çaldılar - Son Dakika
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