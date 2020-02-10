Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı - Son Dakika

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı

6 saat önce

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldıMERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren hırsızlar, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı.

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren hırsızlar, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylice Mahallesi'ndeki Erhan Tosun'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Gece, işyerinin bekçisine fark ettirmeden kasap dükkanına giren hırsızlar, kasadaki 300 lirayı aldıktan sonra etlerin saklandığı buzdolabına yöneldi. Buradaki 200 kilogram et ve 70 kilogram sucuğu teker teker çıkartıp, geldikleri araca yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kaçtı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, buzdolabında etlerin, kasada da paranın olmadığını fark edince durumu Tosun'a bildirdi. İşyerine gelip, güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Tosun, etlerin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların işyerini 4 dakikada boşalttığını ve zararının da yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Tosun, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:43 Kaynak: DHA
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