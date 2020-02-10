Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı - Son Dakika

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı

16 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren şüpheliler, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı.

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren şüpheliler, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylice Mahallesi'ndeki Erhan Tosun'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Gece, işyerinin bekçisine fark ettirmeden kasap dükkanına giren şüpheliler, önce kasadaki 300 lirayı aldı. Daha sonra da etlerin saklandığı buzdolabına yöneldi. Dolaptaki 200 kilogram et ve 70 kilogram sucuğu geldikleri araca yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kaçtı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, buzdolabında etlerin, kasada da paranın olmadığını fark edince durumu işletme sahibine bildirdi. İşyerine gelip, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Tosun, etlerin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların işyerini 4 dakikada boşalttığını ve zararının da yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Tosun, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu
Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Gelecek Partisi'nden anket açıklaması: 6-7 puan arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor Çukur'un 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ın peşine düşüyor

Son Dakika Haberleri
08:57 İrem Sak'tan anlamlı proje!
08:45 İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı
08:39 Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi
08:15 Çukur'un 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ın peşine düşüyor
08:47 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte tam liste

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 09:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]