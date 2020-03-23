Hırsızlar kebap yaparsa!.. - Son Dakika
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Hırsızlar kebap yaparsa!..

34 dakika önce

Hırsız kebabı adını, eski zamanlarda çobanların hırsızlık yaparak kaçırdığı koyun ve keçilerin derilerini yüzerek ters çevirip etleri bu tulum içine doldurarak pişirmek amacıyla toprağa gömmelerinden alıyor.

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Hırsız kebabı adını, eski zamanlarda çobanların hırsızlık yaparak kaçırdığı koyun ve keçilerin derilerini yüzerek ters çevirip etleri bu tulum içine doldurarak pişirmek amacıyla toprağa gömmelerinden alıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:08 

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